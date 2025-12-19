今後30年以内におよそ70％の確率でおきるとされる首都直下地震について、政府の最新の被害想定が公表されました。最悪の場合、死者は1万8000人にのぼるとしています。首都直下地震について、政府は都内で最大震度7、広い範囲で震度6弱以上など、被害が最も大きくなるケースで被害想定を算出し、対策をまとめた報告書を19日、公表しました。それによりますと、死者は最悪の場合、1万8000人にのぼるということです。耐震化や火災の対