小野田紀美経済安全保障担当相は19日の閣議後記者会見で、経済安保推進法に基づく特定重要物資に人工呼吸器と無人航空機、人工衛星、ロケットの部品の4品目を追加すると発表した。これにより特定重要物資は16品目となる。