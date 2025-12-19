米ニューヨークの国連本部法務省は19日、刑務所出所者らの更生を官民で支える取り組みの指針を示した「再犯防止国連準則」が、米ニューヨークで現地18日に開かれた国連総会で採択されたと明らかにした。地域ボランティアを生かした好事例として、日本の「hogoshi（保護司）」制度が明記されている。国連準則は、加盟国が政策立案などで参照する基準の一つ。2021年に京都市で開かれた「国連犯罪防止刑事司法会議（コングレス）