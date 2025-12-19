オリックスは19日、来年1月6日に行われる大阪市住之江区南港北にて開催される「令和8年大阪市消防出初式」に、才木海翔投手が参加すると発表した。▼ 令和8年大阪市消防出初式概要日時：2026年1月6日（火）10:00 〜 11:30（予定）場所：ATC（アジア太平洋トレードセンター）参加メンバー：才木海翔、バファローブル＆ベル内容：パレード、市民と消防ふれあいコーナー主催：大阪市消防局