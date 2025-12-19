Ｆ１レッドブルのセカンドシートの「のろい」にアイザック・ハジャール（フランス）はどう対処すべきか。レッドブルでは２０１６年にマックス・フェルスタッペン（オランダ）が加入して以降、コンビを組む２番手が活躍できず「のろい」と言われている。これまでダニエル・リカルド（オーストラリア）、ピエール・ガスリー（フランス）、アレックス・アルボン（タイ）、セルジオ・ペレス（メキシコ）といった名レーサーが強豪チ