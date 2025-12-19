Photo: シラクマ 2023年5月9日の記事を編集して再掲載しています。これさえあれば忘れ物問題がまるっと解決。仕事のときはバックパック、プライベートではサコッシュやショルダーと、シーンによってバッグを使い分けているんですが、そうすると「必要なものが別のバッグに入れっぱなしだった…」ってことが結構あるんですよね。無印良品の仕分けケース