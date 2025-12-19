「夜、シャンプーやドライヤー後に抜ける髪の量が増えた」「パサついて元気がない」……こんな感じで、産後の毛の悩みに直面しています。 これは早急になんとかせねば……そこで、美容家電を得意とするライター・田中真紀子さんに相談して、「産後のデリケートな頭皮と髪のケアがかなう」「高機能ながら1万円台で手に入る」ドライヤーを教えてもらいました。 頭皮と次に生えてくる髪の敵＝熱風と乾燥はNG！