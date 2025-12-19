¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¡Ê47¡Ë¤¬2025Ç¯12·î15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¶ÚÆù¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö´ðËÜÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¸ú¤­¤¬ÎÉ¤¯¡×¤Ê¤«¤ä¤Þ¤­¤ó¤Ë·¯¤Ï¡¢¡Ö#¥¢¡¼¥à¥«¡¼¥ë¡×¡Ö#¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤­¤á¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö#´ðËÜÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤È¸ú¤­¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ