もうひと頑張りしたい時や疲れを感じた時、つい甘い物に手がのびるという人も多いのでは？ 今回は、心も体をやさしく満たしてくれること間違いなし！ ティータイムをオシャレに演出してくれる【ファミリーマート】の「新作スイーツ」をご紹介します。味わいはマニアのお墨付き！ 商品の入れ替わりが早いので、気になったら迷わずGETして！ お手頃価格と食感の斬新さが魅力 「ゴツゴツ食感のクッ