デフリンピック・バドミントン団体戦で金メダル／片山結愛 選手 「デフリンピック」のバドミントンの団体戦で金メダルを獲得した片山結愛選手が19日、通っている岡山市の大学で表彰されました。 香川県綾川町出身の片山結愛選手は2025年11月、東京で開かれた「デフリンピック」バドミントン混合団体で金メダルを獲得しました。 片山選手は岡山市のノートルダム清心女子大学4年で、開学以来初めて「模範学生」と