「自分の契約しているサーバーがハッキングされて勝手に仮想通貨「Monero(モネロ)」のマイニングに使われていた」という体験談をソフトウェアエンジニアのジェイク・サンダース氏が投稿しました。I got hacked, my server started mining Monero this morning. | Unfinished Side Projectshttps://blog.jakesaunders.dev/my-server-started-mining-monero-this-morning/サンダース氏はドイツに拠点を置くホスティング企業「Hetzner