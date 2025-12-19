俳優の稲垣吾郎が主演する舞台「プレゼント・ラフター」（東京・ＰＡＲＣＯ劇場で来年２月７〜２８日、演出・小山ゆうな）の公演ビジュアルが１９日、初公開された。２０世紀の英国を代表する劇作家ノエル・カワードの傑作ラブコメディー。稲垣が実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優のギャリー役、ギャリーの妻役を倉科カナが演じる。稲垣は「１０年ぶりに、新しくなったＰＡＲＣＯ劇場に立てること、心待