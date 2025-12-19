ＮＨＫは１９日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の曲目を発表した。初出場組からは「Ｍ！ＬＫ」が今年を象徴するヒット曲「イイじゃん」、ＨＡＮＡは「ＲＯＳＥ」、「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」からの２グループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」は「わたしの一番かわいいところ」、「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」は「倍倍ＦＩＧＨＴ！」に決まった。三山ひろしは、恒例行事となったけん玉のギネス世界記録に今