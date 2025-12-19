三菱重工は１９日、同社のＥａｓｔ硬式野球部とＷｅｓｔ硬式野球部を統括するＧＭの交代を発表した。２０２４年に三菱重工Ｅａｓｔを第９５回都市対抗大会初優勝に導いた大川広誉ＧＭが退任し、２６年シーズンからは、中根慎一郎氏が新ＧＭに就任することになった。慶大ＯＢの大川氏は２１年にＧＭへ就任すると、広島、神戸・高砂、名古屋、横浜の４チームを統合し、Ｅａｓｔ・Ｗｅｓｔの東西２チーム体制への再編を主導した。