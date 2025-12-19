高知龍馬マラソン2026に参加するランナーを応援しようと、中学生がメッセージ入りの横断幕を手がけました。高知龍馬マラソン2026に参加するランナーを応援しようと、実行委員会は今年・2025年に初めて、フィニッシュ会場が校区となる高知市の春野中学校・美術部に横断幕の作成を依頼しました。美術部のメンバーは11月から制作に取り掛かり、12月18日に色塗りの作業が終わって完成しました。横断幕には「み