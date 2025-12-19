「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が、誕生日を祝福される様子を公開し、祝福の声が多数寄せられている。今月１５日に３６歳の誕生日を迎えた近藤は、１９日までに自身のインスタグラムを更新。「宝物の友達や家族と過ごす時間、幸せなお誕生日でした」とつづり、黒い私服姿やブラウンのタートルネックのトップス姿、白いトップス姿など多彩なファッションを着こなし、夫の太田をはじめ多くの人から誕生日