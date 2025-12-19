◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝１２月１９日、栗東トレセン秋明菊賞を制したタガノアラリア（牡２歳、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）は角馬場から坂路入り。ゆったりした脚取りで駆け上がった。管理馬を初めてＧ１に送り出す西園翔調教師は「追い切った後も落ち着いているし、いい感じですよ」と好感触を伝えた。枠順は４枠６番に決