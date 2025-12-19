１６日、世界観光経済フォーラム・黒竜江２０２５開幕式で基調講演を聞く参加者。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン12月19日】中国黒竜江省ハルビン市で15〜17日、「新たな質の生産力世界観光経済の新たなエンジン」をテーマとした世界観光経済フォーラム・黒竜江2025が開かれた。約30の国と地域からゲストが出席し、世界の観光経済の将来像について意見を交わした。１６日、世界観光経済フォーラム・黒竜江２０