アメリカの首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の名称が、「トランプ・ケネディ・センター」に改められることになりました。ホワイトハウスのレビット報道官は18日、首都ワシントンの文化施設「ケネディ・センター」の理事会が施設の名称を、「トランプ・ケネディ・センター」に改めることを決議したと明らかにしました。公式ウェブサイト上では、すでに表記が「トランプ・ケネディ・センター」に変更されたことが確認