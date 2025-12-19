全日本フィギュアスケート選手権が開幕した。今年は2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の代表選考会も兼ねている。21日にはリズムダンス、22日にフリーダンスが行われる。アイスダンスはオリンピックの出場枠を獲得できなかったが、日本は団体の出場が決まっているため1組だけ出ることができる。日本最高峰の舞台・全日本選手権で、どんな演技を見せてくれるのだろうか。そんなアイスダンス・リズムダンスの滑走順は以下の通り