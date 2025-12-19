◇フィギュアスケート全日本選手権第1日（2025年12月19日東京・国立代々木競技場）ミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権が、きょう19日に開幕する。女子の公式練習が午前9時から行われ、第4グループでは中井亜美（TOKIOインカラミ）や千葉百音（木下グループ）、渡辺倫果（三和建装・法大）、島田麻央（木下グループ）、吉田陽菜（木下アカデミー）、三宅咲綺（シスメックス）が調整。SPに向けて