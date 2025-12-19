この冬一番の冷え込み、濡れたタオルもカチンコチンです。北海道東部の陸別町で午前7時前にマイナス26℃を観測し、この冬、全国で初めてマイナス25℃以下となりました。濡れたタオルを振り回すだけで…記者「カチコチに！」このあとは全国的に気温が上がり、積雪の多い地域では雪崩などに注意が必要です。