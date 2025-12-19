いわゆる「年収の壁」の引き上げなどを盛り込んだ来年度の税制改正の与党案が19日決定します。来年度の税制改正の与党案では、所得税がかかり始めるライン、いわゆる「年収の壁」について、去年12月に自民党・公明党・国民民主党の3党で合意をしていた「178万円」に引き上げるとしています。ただ、「物価高で厳しい状況にある中低所得者に配慮したものであること」などを踏まえ、来年と再来年に期間を限定した措置となります。また