ロシアの同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領は、ロシアの新型中距離弾道ミサイル「オレシュニク」が国内に配備されたことを明らかにしました。これは国営ベルタ通信が18日に伝えたもので、ベラルーシのルカシェンコ大統領はロシアが開発した新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」について、「きのうから配備されている。まさに戦闘任務に就くところだ」と述べ、ベラルーシ国内に配備されたと明らかにしました。「オレシュニ