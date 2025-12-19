俳優梅沢富美男（75）が19日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。卵が過去最高値を記録したことで自身の“最後の晩餐”について言及した。農林水産省が16日発表した鶏卵の価格動向調査によると、8〜10日の全国平均小売価格は1パック10個入り（サイズ混合）は308円で、2003年の調査開始以降の最高値となった。平年に比べ27％の高値となった。これを受けてフリーアナの神田愛花が「梅沢さんも大好きな