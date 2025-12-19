きのう、氷見市の女良漁港で軽トラックが海に転落しているのが見つかり、引き上げた車から救助された男性が死亡しました。氷見警察署によりますと、きのう午後3時半ごろ、氷見市中波の女良漁港で通行人が漁港に転落している軽トラックを発見し、近くで工事をしてた作業員が重機を使って車を引き上げました。車内から、氷見市稲積の左官業、清水孝則さん（68）が救助され、病院へ運ばれましたが、およそ2時間半後に死亡しました。清