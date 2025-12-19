【ブリュッセル＝上杉洋司】ブリュッセルで１８日に始まった欧州連合（ＥＵ）の首脳会議は、日付をまたいだ協議の末、ロシアの侵略を受けるウクライナに９００億ユーロ（約１６兆円）を融資することで合意した。アントニオ・コスタ欧州理事会常任議長（ＥＵ大統領）が発表した。米政治専門紙ポリティコによると、ＥＵ加盟２７か国のうち、２４か国が共同で金融機関から資金を借り入れ、無利子でウクライナに融資する。ＥＵの