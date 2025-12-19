自民、日本維新の会両党は19日、2026年度の税制改正大綱を決定します。所得税がかかり始める「年収の壁」を、160万円から178万円に引き上げる他、手取りを増やす恩恵を中所得層にも広げます。こうしたなか、物価高が続いています。11月の消費者物価指数は2カ月連続で3％となりました。総務省が発表した11月の消費者物価指数は変動の大きい生鮮食品を除く総合で、前の年の同じ月と比べた上昇率が3.0％となりました。「生鮮食品を除