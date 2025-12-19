買い物客が増える年末年始に商業施設での火災を防ごうと、12月18日、消防が新潟駅にある商業施設で消火設備などの点検を行いました。（リポート）「多くのお客さんでにぎわうこちらの商業施設。その中で消防局が安全点検を行っています」新潟駅の中にある商業施設で行われた消防の点検。施設の責任者と一緒に消火器や防火シャッターなどが正しく設置されているかを確認して回りました。新潟市消防局によると新潟市では