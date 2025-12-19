年の瀬を迎え、新潟市の神社ではおみくじの運気向上を願う神事が行われました。新潟市中央区の護国神社で積み上げられた約6万体のおみくじ。始まったのはおみくじを高く舞い上がらせ、運気向上を願う神事です。その年1年の運勢などを占うおみくじ。初詣に訪れた参拝客に前向きな気持ちになってもらえるよう約20人の巫女が掛け声とともに願いを込めます。「みくじの運気よ上がれー！」「はーい」〈護国神社伊藤豊彦