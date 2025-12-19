フィギュアスケートの全日本選手権に出場する新潟市出身の中井亜美選手が公開練習に臨み、「絶対に逃してはいけないチャンス」と決意を語りました。12月18日に行われた公式練習。新潟市出身の中井亜美選手は氷の感触を確かめながら大一番に向けて調整しました。全日本選手権は来年2月に開幕するオリンピックの代表選考会を兼ねていて優勝すれば自動的に代表入りとなります。〈新潟市出身中井亜美選手〉「（オリンピックは