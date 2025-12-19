レジ前でかごの中身を一度見直す。値札は同じでも、受け取る重みが増したように最近感じる。食品売場はいまや暮らしや家計を映す鏡だ。▼「ものの買い方が変わった」と耳にする機会が増えた。値上げが常態化し、消費者は切り詰めるのではなく、冒険を控え、失敗しない選択を求めるようになった。使い切れる量や味の想像がつく安心感、調理の手間などに価値をはかる。量か質か、その基準は日々更新され、値札の数字以上に、ものが