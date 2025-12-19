住信SBIネット銀行が「ドコモSMTBネット銀行」に社名変更 NTTドコモと三井住友信託銀行、住信SBIネット銀行は19日、住信SBIネット銀行の社名を「ドコモSMTBネット銀行」に変更すると発表した。銀行名もあわせて変更されるが、ブランド「d NEOBANK」は継続する。 あわせて、資本再編を実施。ドコモがもつ住信SBIネット銀行の株式を一部譲渡するとともに、三井住友信託銀行に第三者割当増資を実施。議決権は50：50のまま