入間基地に新格納庫が完成航空自衛隊・入間基地は2025年12月16日、基地内にC-2輸送機を格納可能な新格納庫が完成したと発表しました。【画像】デカい！これがC-2輸送機が「余裕で入る」新格納庫ですC-2は入間基地の第2輸送航空隊に配備が進んでおり、航空自衛隊では最新・最大の輸送機です。主翼が胴体上部にある高翼機で、ターボファンエンジン「CF6-80C2」を2基備えています。先代のC-1輸送機と比べて大幅に能力が向上し、