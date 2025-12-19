１１年前、伯父から性的暴行を受けたとして大阪府内の女性が刑事告訴し、警察が捜査していることが分かりました。ＪＮＮが入手した動画には、伯父が事実を認めるような発言が記録されていました。（被害にあった女性）「普通に人生を生きていくのがだいぶ辛い。自分の中で（トラウマを）乗り越えたと思っても全然戻れない」告訴状によりますと、大阪府内の女性（２５）は中学２年生だった２０１４年、抵抗できない状態で