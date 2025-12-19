カブスとの1年契約を結んだ前DeNAのオースティン(C)産経新聞社カブスは現地時間12月18日に、今オフにDeNAから自由契約となっていたタイラー・オースティンと1年契約を結んだと発表した。2019年以来、7年ぶりのメジャー復帰となる。大リーグ公式サイト『MLB.com』マーク・フェインサンド記者によれば、1年総額125万ドル（約1億9000万円）の契約内容だという。【動画】死球を当てられ、乱闘を起こすヤンキース時代のオースティンを