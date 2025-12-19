今年も残すところ10日余り、各地で新年を迎える準備が進んでいます。石川県金沢市の尾山神社では19日、この1年の汚れを落とす「すす払い」が行われました。尾山神社では新年を迎えるために毎年、この時期に1年間にたまった汚れを落とすすす払いを行っています。19日は掃除に使われるほうきなどのおはらいを行ったあと、神職3人と巫女が長さ3.5ｍのクロダケやほうきを使って、普段は行き届きにくい高い場所のほこりを丁寧に払い落と