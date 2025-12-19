松坂屋名古屋店の南館の一部を大規模リニューアルし、パルコが運営する新たな商業施設へと生まれ変わることが発表されました。J.フロント・リテイリングによりますと、リニューアルされるのは、松坂屋名古屋店の南館の地下2階と地上1階から6階のエリアで、同じグループのパルコが運営する商業施設へと生まれ変わるということです。若者に人気のあるパルコのファッションやエンタメに強い店を導入すること