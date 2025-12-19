きょうは全国的に晴れている所が多くなっています。洗濯物を片付けるのにはいいですが、晴れると気になるのが乾燥です。関東から西の太平洋側では何か月も平年の降水量を下回っており、東京都心では、きのうも湿度が20%台まで下がりました。カラカラの空気はお肌や喉に影響を及ぼしますし、火災が相次いで発生しているのも気になります。さらに盲点なのが、脱水症状です。乾燥した空気や暖房によって皮膚から水分が蒸発しやすく、