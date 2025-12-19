川崎は１９日、東京ＶのＤＦ谷口栄斗（ひろと）を来季の新戦力として完全移籍で獲得したことを発表した。厚木市出身の２６歳センターバックは、東京Ｖの下部組織から国士舘大を経て東京Ｖに加入。身長１８１センチの長身で空中戦や対人の強さ、正確なキックが持ち味だ。Ｊ１通算６４試合８得点、Ｊ２通算５４試合２得点を誇る。川崎を通じて「川崎フロンターレに関わるすべての皆様、初めまして！東京ヴェルディから加入し