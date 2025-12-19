◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝１２月１９日、栗東トレセン朝日杯ＦＳの枠順が、１９日の午前に決定した。カヴァレリッツォ（牡２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）は、５枠８番からのスタートが決まった。この日はダートコースから坂路を１本。弾む感じで駆け抜けた。吉岡調教師は「気にしてはいませんでしたが、真ん中あたりで偶