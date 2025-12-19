ダンサーで女優の菅原小春（33）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。シンガー・ソングライターの米津玄師（34）とのコラボレーションが反響を呼んだ、2018年「第69回NHK紅白歌合戦」でのステージを振り返った。3歳からダンスを始め、10代から多くのコンテストで優勝し、高校卒業後に単身渡米。世界35カ国以上でダンスのワークショップを開催している菅原。「博多華丸・大吉」の博多大吉から、同番組での