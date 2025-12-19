11年前、伯父から性的暴行を受けたとして、大阪府内の女性が刑事告訴し、警察が捜査していることがわかりました。JNNが入手した動画には、伯父が事実を認めるような発言が記録されていました。被害にあった女性「普通に人生を生きていくのがだいぶつらい。自分の中で（トラウマを）乗り越えたと思っても、全然戻れない」告訴状によりますと、大阪府内の女性（25）は中学2年生だった2014年、抵抗できない状態で伯父から性的暴行を受