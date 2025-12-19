いまや上腕二頭筋を披露する姿が定着した人気芸人コンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルさん。もともとはガリガリ体型で食欲もなく、タバコを吸う生活。それが、体質が一変したことで、周囲との関わりまで変化が起きたそうです。 【写真】週7筋トレで「58→75キロに」鍛えあげた野田クリスタルさんの上半身が魅せる（9枚目/全13枚） 27歳までガリガリ体型だった過去 ── お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田