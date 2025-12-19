19日朝、大分県豊後高田市の市道でダンプカーと原付バイクが衝突する事故があり、原付の男性が死亡しました。 【写真を見る】ダンプカーと衝突、原付バイクの64歳男性が死亡大分・豊後高田市 19日午前7時35分ごろ、豊後高田市真玉町の市道でダンプカーと原付バイクが正面衝突しました。この事故で原付バイクに乗っていた新粥昭二さん（64）が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。 ダンプカー