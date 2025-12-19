大一番を最後に引退すると発表したダービー馬に、ＳＮＳ上では早くも惜別のエールが送られている。Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド入りするなど注目されている。キャロットクラブは１８日、ホームページで２３年の日本ダービー、今春の香港・クイーンエリザベス２世Ｃと国内外でＧ１・２勝を挙げ、１２月２８日の有馬記念に出走を予定しているタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀宣行厩舎、父サトノクラウン）が、同レースを最後