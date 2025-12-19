高市政権の幹部の1人が核兵器を保有すべきとの考えを示した事について木原官房長官は非核三原則の方針は堅持していく姿勢を強調しました。木原官房長官「個別の報道の逐一についてコメントすることは差し控えさせていただきます。政府としては、非核三原則を政策上の方針として堅持しているということは申し上げておきます」高市政権の幹部の1人は18日、記者団に対し、「個人の思い」とした上で核保有が必要との考えを示しました。