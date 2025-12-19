石川県産だいこんの主要な産地である金沢市で、葉が付いたまま出荷される「金沢だいこん」が19日初出荷を迎えました。県内で出荷されるだいこんの6割以上を占める金沢市で栽培する「金沢だいこん葉つき」は、きめの細かさと甘みが特徴で、ハウス栽培によって傷みも少ないため葉付きのまま出荷されます。ことしは天候にも恵まれ甘みが凝縮しただいこんに仕上がったということです。 19日は収穫されたおよそ550キロが初出荷されま