スペイン１部バルセロナの会長選挙に立候補を表明したマルク・シリル氏が２０２１年に退団したアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８＝インテル・マイアミ）の復帰を公約に掲げた。海外メディア「ＷＯＲＬＤＳＯＣＣＥＲＴＡＬＫ」によると、シリル氏は「バルセロナを離れた今でもメッシは世界で最も高く評価されているアスリートです」とした上で、負債総額約１２億ユーロ（約２１８４億円）とされる深刻な財政難に