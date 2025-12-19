海上での事故がない年末年始を迎えようと金沢港では安全指導の出動式が行われました。これは海上保安庁が全国の港で行っている取り組みで、人の行き来が多くなるこの時期、年末年始特別警戒として事故や犯罪を防ぎ、海上の安全を指導します。19日は金沢海上保安部所属の巡視艇「かがゆき」と「わしかぜ」が出動しました。この2隻は志賀町から加賀市の沿岸の取り締まり・パトロールをしていくということです。 ■金沢海上